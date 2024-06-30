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Сборная Англии выиграла последние четыре матча на Евро, в которых пропускала первой

Сборная Англии одержала волевую победу в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.). Таким образом, англичане выиграли последние четыре матча на чемпионатах Европы, в которых пропускали первыми.

Последние четыре результата матчей на Евро, в которых сборная Англии пропускала первой:

Англия — Словакия — 2:1 д. вр. в матче 1/8 финала Евро-2024. Англия — Дания — 2:1 д. вр. в матче 1/2 финала Евро-2020. Англия — Уэльс — 2:1 в матче группового этапа Евро-2016. Хорватия — Англия — 2:4 в матче группового этапа Евро-2004.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.