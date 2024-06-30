ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии выиграла последние четыре матча на Евро, в которых пропускала первой

Сборная Англии выиграла последние четыре матча на Евро, в которых пропускала первой
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Англии одержала волевую победу в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.). Таким образом, англичане выиграли последние четыре матча на чемпионатах Европы, в которых пропускали первыми.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Последние четыре результата матчей на Евро, в которых сборная Англии пропускала первой:

  1. Англия — Словакия — 2:1 д. вр. в матче 1/8 финала Евро-2024.
  2. Англия — Дания — 2:1 д. вр. в матче 1/2 финала Евро-2020.
  3. Англия — Уэльс — 2:1 в матче группового этапа Евро-2016.
  4. Хорватия — Англия — 2:4 в матче группового этапа Евро-2004.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Гарет Саутгейт прокомментировал победу сборной Англии в 1/8 финала Евро-2024 со Словакией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android