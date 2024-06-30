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«Золотой мальчик» спасает Саутгейта». Елагин отреагировал на победу Англии над Словакией

«Золотой мальчик» спасает Саутгейта». Елагин отреагировал на победу Англии над Словакией
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Комментатор Okko Александр Елагин прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии, который завершился со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Футбольный бог благоволит Гарету Саутгейту! Пропустив гол от крепкой сборной Словакии, Англия 95 минут мучилась и забила за несколько секунд до финального свистка благодаря яркому приёму через себя от Джуда Беллингема. Он был буквально мёртвым на групповой стадии, а здесь сделал то, чего от него ждали весь турнир. Этот «Золотой мальчик» английского футбола спасает Саутгейта, спасает Англию, переводит игру в овертайм. Это феноменально, потому что Словакия заслуживала выйти в четвертьфинал – несмотря на моменты сборной Англии, словаки держались до последней секунды.

Мы увидели в этом матче, что у англичан сумасшедший запас. У них просто потрясающая скамейка запасных. Относительно «запасных»… Вышел Палмер, вышел Тони, вышел Эзе. Это игроки очень высокого класса. И у мёртвых от усталости словаков в овертайме не было фактически ни одного шанса.

И сколько бы ни критиковали Саутгейта (мне самому он не нравится категорически, я симпатизировал Словакии), стоит признать, что у Англии золотое поколение игроков. И вот они в четвертьфинале. Это уже четвёртый подряд большой турнир сборной с Саутгейтом, когда команда выходит в четвертьфинал. Англия с такими игроками вполне может пройти Швейцарию и дойти до полуфинала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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