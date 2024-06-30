Гарет Саутгейт прокомментировал победу сборной Англии в 1/8 финала Евро-2024 со Словакией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о выходе команды в четвертьфинал Евро-2024. В матче 1/8 финала турнира англичане в дополнительное время обыграли Словакию со счётом 2:1 (1:1 – основное время).

«Я очень горжусь игроками и характером, который они сегодня проявили. Все ребята, которые вышли на поле, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть это препятствие. Эти игроки всегда подталкивают друг друга и помогают друг другу, как делали это сегодня, и это принесло результат.

У меня до конца было ощущение, что исход матча ещё не предрешен, и я знаю, что сейчас это звучит смешно, но мы давили», – приводит слова Саутгейта BBC.

В четвертьфинале Евро-2024 англичане сыграют со Швейцарией 6 июля.