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Гарет Саутгейт прокомментировал победу сборной Англии в 1/8 финала Евро-2024 со Словакией

Гарет Саутгейт прокомментировал победу сборной Англии в 1/8 финала Евро-2024 со Словакией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о выходе команды в четвертьфинал Евро-2024. В матче 1/8 финала турнира англичане в дополнительное время обыграли Словакию со счётом 2:1 (1:1 – основное время).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Я очень горжусь игроками и характером, который они сегодня проявили. Все ребята, которые вышли на поле, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть это препятствие. Эти игроки всегда подталкивают друг друга и помогают друг другу, как делали это сегодня, и это принесло результат.

У меня до конца было ощущение, что исход матча ещё не предрешен, и я знаю, что сейчас это звучит смешно, но мы давили», – приводит слова Саутгейта BBC.

В четвертьфинале Евро-2024 англичане сыграют со Швейцарией 6 июля.

Календарь Евро-2024
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