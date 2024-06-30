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Испания — Грузия: Руис вывел свою команду вперёд на 51-й минуте

Испания — Грузия: Руис вывел свою команду вперёд на 51-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Испании и Грузии. Игра проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче – 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

На 18-й минуте матча сборная Грузии вышла вперёд: после попытки защитника Робена Ле Нормана помешать ударить Хвиче Кварацхелии мяч отскочил от игрока обороны в ворота испанцев.

На 39-й минуте матча счёт сравнял испанский полузащитник Родри.

На 51-й минуте хавбек сборной Испании Фабиан Руис вывел свою команду вперёд, забив головой после навеса нападающего Ламина Ямаля.

Сетка плей-офф Евро-2024
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