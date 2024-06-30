Испания в первом тайме матча с Грузией повторила рекорд сборной России по ударам на Евро

Сборная Испании в первом тайме матча с Грузией в 1/8 финала чемпионата Европы повторила рекорд сборной России по ударам на Евро. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Испанцы пробили по воротам 17 раз, что стало повторением рекорда российской национальной команды в игре со Швецией в 2008 году. Встреча Испании и Грузии продолжается в эти минуты. Испанцы выигрывают со счётом 2:1.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков, став единственной командой на турнире, выигравшей матчи со всеми соперниками, и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка, сенсационно обыграв в 3-м туре сборную Португалии со счётом 2:0, и расположилась на третьей строчке в квартете F.

Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с Германией, которая одолела в 1/8 финала Данию со счётом 2:0.