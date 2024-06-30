ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания в первом тайме матча с Грузией повторила рекорд сборной России по ударам на Евро

Испания в первом тайме матча с Грузией повторила рекорд сборной России по ударам на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Испании в первом тайме матча с Грузией в 1/8 финала чемпионата Европы повторила рекорд сборной России по ударам на Евро. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Испанцы пробили по воротам 17 раз, что стало повторением рекорда российской национальной команды в игре со Швецией в 2008 году. Встреча Испании и Грузии продолжается в эти минуты. Испанцы выигрывают со счётом 2:1.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков, став единственной командой на турнире, выигравшей матчи со всеми соперниками, и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка, сенсационно обыграв в 3-м туре сборную Португалии со счётом 2:0, и расположилась на третьей строчке в квартете F.

Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с Германией, которая одолела в 1/8 финала Данию со счётом 2:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Испания — Грузия: Руис вывел свою команду вперёд на 51-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android