ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль — самый молодой футболист в истории плей-офф Евро, отдавший голевую передачу

Ламин Ямаль — самый молодой футболист в истории плей-офф Евро, отдавший голевую передачу
Аудио-версия:
Комментарии

На 51-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии полузащитник Фабиан Руис вывел испанцев вперёд, забив головой после навеса нападающего Ламина Ямаля. Таким образом, Ямаль — самый молодой футболист в истории плей-офф Евро, отдавший голевую передачу.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Ранее, на 18-й минуте, сборная Грузии открыла счёт: после попытки защитника Робена Ле Нормана помешать ударить Хвиче Кварацхелии мяч отскочил от игрока обороны в ворота испанцев. На 39-й минуте матча счёт сравнял испанский полузащитник Родри.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Материалы по теме
Испания беспощадна против Грузии на Евро-2024! Это разгромище! LIVE
Live
Испания беспощадна против Грузии на Евро-2024! Это разгромище! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android