Ламин Ямаль — самый молодой футболист в истории плей-офф Евро, отдавший голевую передачу

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На 51-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии полузащитник Фабиан Руис вывел испанцев вперёд, забив головой после навеса нападающего Ламина Ямаля. Таким образом, Ямаль — самый молодой футболист в истории плей-офф Евро, отдавший голевую передачу.

Ранее, на 18-й минуте, сборная Грузии открыла счёт: после попытки защитника Робена Ле Нормана помешать ударить Хвиче Кварацхелии мяч отскочил от игрока обороны в ворота испанцев. На 39-й минуте матча счёт сравнял испанский полузащитник Родри.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.