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Тренер сборной Англии Саутгейт высказался о Беллингеме после матча со Словакией на Евро

Тренер сборной Англии Саутгейт высказался о Беллингеме после матча со Словакией на Евро
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о полузащитнике национальной команды Джуде Беллингеме. Сегодня, 30 июня, сборная Англии обыграла Словакию в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1 д. вр.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Джуду всего 21 год, но выступает невероятно хорошо. Он уже оказал невероятное влияние на клубы, в которых играл, и национальную сборную, хотя всё ещё молод. Его характер и индивидуальность способны создавать моменты, которые помогут выиграть матч, и сегодня он снова сделал это для нас. Беллингем — отличный парень, и с ним приятно работать», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В компенсированное время игры Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя и был признан лучшим игроком матча.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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