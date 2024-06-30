Тренер сборной Англии Саутгейт высказался о Беллингеме после матча со Словакией на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о полузащитнике национальной команды Джуде Беллингеме. Сегодня, 30 июня, сборная Англии обыграла Словакию в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1 д. вр.).

«Джуду всего 21 год, но выступает невероятно хорошо. Он уже оказал невероятное влияние на клубы, в которых играл, и национальную сборную, хотя всё ещё молод. Его характер и индивидуальность способны создавать моменты, которые помогут выиграть матч, и сегодня он снова сделал это для нас. Беллингем — отличный парень, и с ним приятно работать», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В компенсированное время игры Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя и был признан лучшим игроком матча.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.