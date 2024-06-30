Голкипер «Зенита» этим летом может перейти в «Балтику» или «Ростов»

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский может сменить клубную прописку. Об этом сообщил Metaratings.

По сведениям источника, голкипер может перейти в калининградскую «Балтику» или «Ростов». Отмечается, что сам футболист хочет перебраться в «Ростов» к тренеру вратарей Виталию Кафанову.

21-летний Одоевский минувший сезон провёл на правах аренды в «Волгаре». В активе россиянина 26 матчей во всех турнирах, 34 пропущенных гола и пять встреч «на ноль». Контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул в шестой раз подряд.