30 июня состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Грузии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.
Таким образом, Испания во второй раз подряд прошла в четвертьфинал Евро. На ЧЕ-2020, который проводился в 2021 году, испанцы дошли до полуфинала.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Чемпионом предыдущего турнира является является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
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