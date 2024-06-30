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Сборная Испании сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Испании сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024
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Завершился матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1). Таким образом, сборная Испании прошла в 1/4 финала Евро-2024, где её соперником станет Германия, которая в своём матче 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Сборная Грузии вылетела с турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Матч 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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