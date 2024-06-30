Сборная Испании сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024

Завершился матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1). Таким образом, сборная Испании прошла в 1/4 финала Евро-2024, где её соперником станет Германия, которая в своём матче 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Сборная Грузии вылетела с турнира.

Матч 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.