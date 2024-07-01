Ди Мария высказался о своём будущем в сборной Аргентины

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о своём будущем в национальной команде.

«Я много раз говорил, что пути назад нет. Этот Кубок Америки — мой последний в составе национальной команды, и я хочу сыграть еще три матча», — приводит слова Ди Марии интернет-издание Football Espana.

Футболист отметился голевой передаче в матче с Перу в третьем матче сборной на Кубке Америки. Также в группе Аргентины и Перу находятся национальные команды Канады и Чили. Сборная Аргентины с тремя победами выиграла группу А и вышла в плей-офф Кубка Америки. Сборная Перу с одним очком заняла последнюю строчку в группе.

Кубок Америки — 2024 проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Самыми титулованными участниками Копа Америка являются национальные команды Аргентины и Уругвая, которые выигрывали этот турнир по 15 раз. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.