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Мостовой: сказка Грузии закончилась — Испания преподнесла урок высочайшего футбола

Мостовой: сказка Грузии закончилась — Испания преподнесла урок высочайшего футбола
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Испании над Грузией (4:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Сказка закончилась, спасибо, Грузия. Но Испания преподнесла грузинам урок высочайшего футбола. Я думаю, что этот урок не только для Грузии, но и остальным сборным, которые смотрели этот матч. Сегодня многие увидели, если Испания играет, то как она играет. Одни команды умеют играть, а другие — нет, но результат всегда разный. Есть команды, которые не играют, но проходят дальше. Все стараются пройти разными путями.

Я после 1-го тура говорил, что мне не хочется видеть Испанию последних лет, которая занималась «ты мне, я тебе», и потом их наказывали. Здесь они избавились от этого качества, было видно, что играют только вперёд. Хотя сегодня испанцы пропустили автогол, а Грузия встала сзади всей командой, но Испания всё равно взломала оборону. И ещё хорошо, что Грузия пропустила только четыре гола, должны было быть шесть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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