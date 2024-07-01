Родри признан лучшим игроком матча Испания — Грузия на Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча с Грузией в 1/8 чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1.

Таким образом, сборная Испании прошла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Германией. Сборная Грузии покинула турнир.

Родри играет за сборную Испании с 2018 года. Всего футболист провёл за команду 53 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.