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Родри признан лучшим игроком матча Испания — Грузия на Евро-2024

Родри признан лучшим игроком матча Испания — Грузия на Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча с Грузией в 1/8 чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1.

Таким образом, сборная Испании прошла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Германией. Сборная Грузии покинула турнир.

Родри играет за сборную Испании с 2018 года. Всего футболист провёл за команду 53 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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