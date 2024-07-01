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Сборная Испании в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Испании в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро
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30 июня состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Грузии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Таким образом, Испания в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро (2008, 2012, 2020). Примечательно, что испанцы становились победителями Евро-2008 и Евро-2012.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Чемпионом предыдущего турнира является является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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