Сборная Испании в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро

30 июня состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Грузии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.

Таким образом, Испания в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро (2008, 2012, 2020). Примечательно, что испанцы становились победителями Евро-2008 и Евро-2012.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Чемпионом предыдущего турнира является является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.