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Антон Миранчук отклонил улучшенное предложение «Локомотива» по новому контракту — источник

Антон Миранчук отклонил улучшенное предложение «Локомотива» по новому контракту — источник
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук не согласился на улучшенные условия клуба о продлении контракта. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, Миранчук отклонил предложение «Локомотива» о новом контракте на два года с заработной платой € 1,6 млн за сезон. Сторона футболиста хотела, чтобы соглашение предусматривало дополнительную возможность продления ещё на один год (2+1), а также заработную плату в размере € 2 млн.

Если к утру понедельника, 1 июля, игрок не изменит своё мнение, то «Локомотив» объявит об уходе Миранчука, поскольку вчера, 30 июня, истёк срок соглашения полузащитника с клубом.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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