Челебадзе: футболисты сборной Грузии отдавались до конца, но Испания — великая команда

Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о матче Испания — Грузия в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Испания — великая команда. Там такие пацаны играют, как Уильямс и Ямаль. Футболисты сборной Грузии отдавались до конца, но были ошибки. Мы и так чемпионы, что находимся на чемпионате Европы и играли в 1/8. Но Испания — это команда номер один, очень серьёзная и сумасшедшая сборная. Спасибо нашим пацанам, что мы находимся на Евро в плей-офф!» — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1. Таким образом, сборная Испании прошла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Германией. Сборная Грузии покинула турнир.