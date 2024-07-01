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Челебадзе: футболисты сборной Грузии отдавались до конца, но Испания — великая команда

Челебадзе: футболисты сборной Грузии отдавались до конца, но Испания — великая команда
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Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о матче Испания — Грузия в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Испания — великая команда. Там такие пацаны играют, как Уильямс и Ямаль. Футболисты сборной Грузии отдавались до конца, но были ошибки. Мы и так чемпионы, что находимся на чемпионате Европы и играли в 1/8. Но Испания — это команда номер один, очень серьёзная и сумасшедшая сборная. Спасибо нашим пацанам, что мы находимся на Евро в плей-офф!» — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1. Таким образом, сборная Испании прошла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Германией. Сборная Грузии покинула турнир.

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