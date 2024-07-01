ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамардашвили сделал 30 сейвов на Евро-2024, в истории ЧЕ больше было только у Акинфеева

Мамардашвили сделал 30 сейвов на Евро-2024, в истории ЧЕ больше было только у Акинфеева
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Грузии уступила Испании в матче 1/8 финала Евро-2024 со счётом 1:4 и покинула турнир. Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили сделал 30 сейвов за турнир. По этому показателю Мамардашвили занимает второе место среди всех голкиперов в истории чемпионатов Европы. На первом месте находится вратарь сборной России Игорь Акинфеев, который на Евро-2008 32 раза спасал свои ворота.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Статистика ведётся с 1980 года. На третьем месте по этому показателю располагается итальянский вратарь Франческо Тольдо, который, также как и Мамардашвили, сделал 30 сейвов, но на Евро-2000.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Мостовой: сказка Грузии закончилась — Испания преподнесла урок высочайшего футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android