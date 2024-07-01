Мамардашвили сделал 30 сейвов на Евро-2024, в истории ЧЕ больше было только у Акинфеева

Сборная Грузии уступила Испании в матче 1/8 финала Евро-2024 со счётом 1:4 и покинула турнир. Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили сделал 30 сейвов за турнир. По этому показателю Мамардашвили занимает второе место среди всех голкиперов в истории чемпионатов Европы. На первом месте находится вратарь сборной России Игорь Акинфеев, который на Евро-2008 32 раза спасал свои ворота.

Статистика ведётся с 1980 года. На третьем месте по этому показателю располагается итальянский вратарь Франческо Тольдо, который, также как и Мамардашвили, сделал 30 сейвов, но на Евро-2000.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.