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Какие команды станут полуфиналистами Евро-2024?

Какие команды станут полуфиналистами Евро-2024?
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После победы сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Грузии (4:1) стала известна вторая пара четвертьфиналистов. Испанцы сыграют с Германией. Первая пара определилась ранее: Англия — Швейцария.

В преддверии матчей предлагаем пройти опрос: «Какие команды станут полуфиналистами Евро-2024

Сборная Испании сыграет с национальной командой Германии в 1/4 чемпионата Европы в Германии после победы над Грузией в 1/8 финала. Матч пройдёт 6 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия). начало — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Англии сыграет с национальной командой Швейцарии в 1/4 чемпионата Европы в Германии после победы над Словакией в 1/8 финала. Матч пройдёт 6 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссерльдорф, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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