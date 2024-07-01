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После победы сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Грузии (4:1) стала известна вторая пара четвертьфиналистов. Испанцы сыграют с Германией. Первая пара определилась ранее: Англия — Швейцария.

В преддверии матчей предлагаем пройти опрос: «Какие команды станут полуфиналистами Евро-2024?»

Сборная Испании сыграет с национальной командой Германии в 1/4 чемпионата Европы в Германии после победы над Грузией в 1/8 финала. Матч пройдёт 6 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия). начало — в 19:00 по московскому времени.

Сборная Англии сыграет с национальной командой Швейцарии в 1/4 чемпионата Европы в Германии после победы над Словакией в 1/8 финала. Матч пройдёт 6 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссерльдорф, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).