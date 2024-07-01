Лионель Абба: если бы не Мамардашвили — счёт с Испанией на ЧЕ мог быть двузначным

Комментатор Okko Лионель Абба отметил игру грузинского голкипера Георгия Мамардашвили в матче 1/8 финала Евро-2024 с Испанией (1:4).

«Грузия сумела выйти вперёд благодаря лучшему бомбардиру Евро – автоголу. Но сборная Испании не потерялась и добилась уверенной победы, нанеся больше 30 ударов по воротам. Если бы не Георгий Мамардашвили, счёт мог быть двузначным. В любом случае благодарим сборную Грузии за этот турнир и желаем ей удачи!» — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная Испании после этой победы прошла в 1/4 финала Евро-2024, где её соперником станет Германия, которая в своём матче 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Сборная Грузии вылетела с турнира.