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Лионель Абба: если бы не Мамардашвили — счёт с Испанией на ЧЕ мог быть двузначным

Лионель Абба: если бы не Мамардашвили — счёт с Испанией на ЧЕ мог быть двузначным
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Комментатор Okko Лионель Абба отметил игру грузинского голкипера Георгия Мамардашвили в матче 1/8 финала Евро-2024 с Испанией (1:4).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Грузия сумела выйти вперёд благодаря лучшему бомбардиру Евро – автоголу. Но сборная Испании не потерялась и добилась уверенной победы, нанеся больше 30 ударов по воротам. Если бы не Георгий Мамардашвили, счёт мог быть двузначным. В любом случае благодарим сборную Грузии за этот турнир и желаем ей удачи!» — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная Испании после этой победы прошла в 1/4 финала Евро-2024, где её соперником станет Германия, которая в своём матче 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Сборная Грузии вылетела с турнира.

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