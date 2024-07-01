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Игрок сборной Испании Уильямс: Германия — это крепкий орешек

Игрок сборной Испании Уильямс: Германия — это крепкий орешек
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Вингер сборной Испании Нико Уильямс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 с Германией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это крепкий орешек, но у нас замечательная команда, и, если мы будем играть на своём уровне, мы сможем победить», — приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.

30 июня состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Грузии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграют со сборной Германии. Испанцы и немцы проведут встречу 1/4 финала ЧЕ-2024 5 июля. Она начнётся в 19:00 мск.

Турнирная сетка Евро-2024
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