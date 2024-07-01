Генич назвал лучшую команду на Евро-2024

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Грузии (4:1).

«Испания прекрасна! Лучше всех играют», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Матч 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Материалы по теме Генич отреагировал на выход сборной Германии в четвертьфинал Евро-2024

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: