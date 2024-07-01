Тренер сборной Грузии остался недоволен судейским решением в матче с Испанией на Евро-2024

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал разгромное поражение команды в матче 1/8 чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Испании (1:4).

«Мы запомним первый тайм, где мы были достаточно хорошо организованы. Но были вещи, которые нам не нравились. Первый гол надо было не засчитать, Мората был в офсайде. Я не знаю, что они делали в автобусе VAR. Возможно, при счете 1:0 к перерыву это бы все изменило. Но Испания оказалась сильнее и заслуживает квалификации. Перед этим матчем мы уже выиграли чемпионат Европы. Надеюсь, мы оставили хороший имидж Грузии», – приводит слова Саньоля Le Figaro.

В четвертьфинале турнира сборной Испании встретится с национальной командой Германии.

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