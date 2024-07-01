ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Грузии остался недоволен судейским решением в матче с Испанией на Евро-2024

Тренер сборной Грузии остался недоволен судейским решением в матче с Испанией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал разгромное поражение команды в матче 1/8 чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Испании (1:4).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Мы запомним первый тайм, где мы были достаточно хорошо организованы. Но были вещи, которые нам не нравились. Первый гол надо было не засчитать, Мората был в офсайде. Я не знаю, что они делали в автобусе VAR. Возможно, при счете 1:0 к перерыву это бы все изменило. Но Испания оказалась сильнее и заслуживает квалификации. Перед этим матчем мы уже выиграли чемпионат Европы. Надеюсь, мы оставили хороший имидж Грузии», – приводит слова Саньоля Le Figaro.

В четвертьфинале турнира сборной Испании встретится с национальной командой Германии.

Материалы по теме
Ключевой гол в ворота Грузии нельзя было засчитывать? С него начался камбэк Испании
Ключевой гол в ворота Грузии нельзя было засчитывать? С него начался камбэк Испании

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android