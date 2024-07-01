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Стало известно, какой клуб Ла Лиги сделал предложение «Краснодару» по Сперцяну

Стало известно, какой клуб Ла Лиги сделал предложение «Краснодару» по Сперцяну
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может покинуть команду и продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Armenie Football в соцсетях, «Жирона» сделала официальное предложение «Краснодару» по Сперцяну. Сумма возможной сделки не раскрывается.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Сезон-2023/2024 РПЛ «Краснодар» завершил на второй строчке турнирной таблицы, набрав 56 очков по итогам 30 туров.

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