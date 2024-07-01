Губерниев назвал вероятного победителя Евро-2024

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает сборную Англии фаворитом чемпионата Европы 2024 года после победы подопечных Гарета Саутгейта в матче 1/8 финала турнира с национальной командой Словакии (2:1).

«Похоже, Англия выиграет теперь ЧЕ…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: