Джуд Беллингем объяснил своё празднование после гола в ворота Словакии на Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем объяснил свою фразу после гол на 90+5-й минуте в матче со Словакией (2:1) в 1/8 финала Евро-2024. Во время празднования Беллингем крикнул в адрес болельщиков фразу: «Кто же ещё».

«Я думаю, адреналин зашкаливает. Но это совокупность многих факторов: играть за сборную Англии — это приятное чувство, но это также и огромное давление, вы слышите, как люди говорят много ерунды. Приятно, что, когда ты играешь, ты можешь немного отплатить им тем же. На пресс-конференциях, в интервью и тому подобных вещах очень трудно говорить так открыто, как этого хотят футболисты, потому что их всегда оценивают. Для меня футбол, пребывание на поле, забивание голов и празднование – это моё освобождение. Возможно, это было послание нескольким людям, но это был очень счастливый момент, полный адреналина», — приводит слова Беллингема Metro.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Англии встретится со Швейцарией. Матч состоится 6 июля.

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