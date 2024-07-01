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Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией

Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией
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Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Германии и Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Многое может решиться в быстрых атаках. Не думаю, что одна из команд будет владеть мячом большое количество времени, будет игра на встречных курсах», — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч».

Матч 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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