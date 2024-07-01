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Семшов: сборная Англии отскочила в матче со Словакией

Семшов: сборная Англии отскочила в матче со Словакией
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года между Англией и Словакией, в котором сильнее оказались англичане (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Беллингем доказал, что является одним из лучших игроков мира. Мне кажется, что сборная Англии с помощью Беллингема сможет побороться за что‑то на этом чемпионате Европы. Англия отскочила, сравняли в компенсированное время, хотя у них был не самый сильный соперник. По игре также не видно, за счет чего англичане прибавляют», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч».

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.

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