«Барселона» хочет приобрести игрока «Спартака» на замену Фати — журналист Галанс

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает журналист Полин Галанс в соцсетях, каталонская «Барселона» заинтересована в приглашении 28-летнего футболиста. Отмечается, что новый главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не видит в своём составе Ансу Фати и вместо него хочет подписать Бонгонду.

Бонгонда родился в Бельгии, но представляет национальную команду ДР Конго. Он начинал свою карьеру в клубах Бельгии, затем выступал за «Сельту», «Трабзонспор» и «Генк». С 2022 года играл в составе «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании. 28-летний футболист стал игроком «Спартака» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил воcемь голов и сделал две результативные передачи.

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