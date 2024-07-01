Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе.

«Меня ждёт спокойное лето. После чемпионата Европы я буду наслаждаться отпуском, а потом вернусь в расположение «Манчестер Сити». Предполагаю, что переговоры с клубом состоятся в ближайшие месяцы», – приводит слова Де Брёйне журналист Кристоф Терре в соцсетях.

Напомним, бельгийский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В конце июня Де Брёйне исполнится 33 года. В минувшем клубном сезоне Де Брёйне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.