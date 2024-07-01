Ямаль повторил достижение Роналду на Евро

Нападающий Ламин Ямаль — первый подросток, сделавший несколько результативных передач на одном турнире чемпионата Европы после португальского форварда Криштиану Роналду на Евро-2004, сообщает Squawka.

Напомним, Ямаль отметился результативной передачей в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Грузии (4:1). 16-летний форвард стал самым молодым футболистом в истории плей-офф Евро, отдавшим голевую передачу.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы – 2024 Ямаль принял участие в четырёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.

В четвертьфинале турнира сборной Испании встретится с национальной командой Германии.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024