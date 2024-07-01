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Ямаль повторил достижение Роналду на Евро

Ямаль повторил достижение Роналду на Евро
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Нападающий Ламин Ямаль — первый подросток, сделавший несколько результативных передач на одном турнире чемпионата Европы после португальского форварда Криштиану Роналду на Евро-2004, сообщает Squawka.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Напомним, Ямаль отметился результативной передачей в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Грузии (4:1). 16-летний форвард стал самым молодым футболистом в истории плей-офф Евро, отдавшим голевую передачу.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы – 2024 Ямаль принял участие в четырёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.

В четвертьфинале турнира сборной Испании встретится с национальной командой Германии.

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