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Англия — Швейцария: дата и время матча 1/4 финала Евро-2024, где смотреть

6 июля в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» пройдёт четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024, в котором национальная команда Англии встретится со сборной Швейцарии, начало – 19:00 мск.

Прямую трансляцию матча Англия – Швейцария можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав пять очков. Команда обыграла национальную команду Сербии (1:0), а также сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

На стадии 1/8 финала сборная Англии обыграла Словакию (2:1).

Швейцария заняла второе место в группе, набрав пять очков. Команда обыграла Венгрию (3:1) и сыграла вничью Шотландией (1:1) и Германией (1:1). В 1/8 финала сборная Швейцарии обыграла Италию (2:0).

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024