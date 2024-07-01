Мамардашвили отреагировал на слухи об интересе со стороны «Баварии»

Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили прокомментировал слухи об интересе со стороны мюнхенской «Баварии».

«Там по-прежнему выступает лучший вратарь мира [Мануэль Нойер], поэтому в настоящий момент переход туда невозможен. Я бы перешёл в «Баварию», только если бы мог играть», – приводит слова Мамардашвили журналист Патрик Бергер в соцсетях.

Напомним, 23-летний Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.