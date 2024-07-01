ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан сборной Грузии подвёл итоги выступления команды на Евро-2024

Капитан сборной Грузии подвёл итоги выступления команды на Евро-2024
Комментарии

Капитан сборной Грузии Гурам Кашия высказался об игре команды на чемпионате Европы – 2024. На стадии 1/8 финала сборная Грузии проиграла национальной команде Испании со счётом 1:4.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Для нас это было потрясающее приключение. Мы чрезвычайно гордимся тем, чего достигли. Сегодня мы не добились того результата, которого хотели, но, в конце концов, мы очень счастливы тем, как мы представляли нашу страну на нашем первом крупном турнире», — приводит слова Кашии официальный сайт УЕФА.

Сборная Грузии вышла из группы с третьего места, набрав четыре очка. Команда проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и обыграла национальную команду Португалии (2:0).

Материалы по теме
Ключевой гол в ворота Грузии нельзя было засчитывать? С него начался камбэк Испании
Ключевой гол в ворота Грузии нельзя было засчитывать? С него начался камбэк Испании

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android