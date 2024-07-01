Капитан сборной Грузии подвёл итоги выступления команды на Евро-2024

Капитан сборной Грузии Гурам Кашия высказался об игре команды на чемпионате Европы – 2024. На стадии 1/8 финала сборная Грузии проиграла национальной команде Испании со счётом 1:4.

«Для нас это было потрясающее приключение. Мы чрезвычайно гордимся тем, чего достигли. Сегодня мы не добились того результата, которого хотели, но, в конце концов, мы очень счастливы тем, как мы представляли нашу страну на нашем первом крупном турнире», — приводит слова Кашии официальный сайт УЕФА.

Сборная Грузии вышла из группы с третьего места, набрав четыре очка. Команда проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и обыграла национальную команду Португалии (2:0).

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024