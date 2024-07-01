«Редкостная помойка». Генич разместил пост об игре Англии за минуту до гола Беллингема

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Словакии (2:1). Отметим, что Генич разместил сообщение за минуту до гола полузащитника Джуда Беллингема, который позволил англичанам перевести игру в дополнительное время.

«По Англии был неправ. Редкостная помойка», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.