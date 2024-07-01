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Стали известны премиальные игроков сборной Испании за выход в 1/4 финала Евро-2024

Стали известны премиальные игроков сборной Испании за выход в 1/4 финала Евро-2024
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Футболисты сборной Испании будут вознаграждены за выход в четвертьфинал чемпионата Европы 2024 года.

Как сообщает COPE, каждый игрок испанской национальной команды получит бонус в размере € 190 тыс. за выход в четвертьфинальную стадию турнира.

Матч 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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