Гол Рондона помог сборной Венесуэлы разгромить Ямайку

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В ночь с 30 июня на 1 июля мск на стадионе «Кью-ту» в Остине (США) завершился матч 3-го тура Копы-2024 (Кубка Америки) в группе В между сборными Ямайки и Венесуэлы. Встреча закончилась победой венесуэльской команды со счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились Эдуард Бельо, Эрик Рамирес и Хосе Саломон Рондон, известный по выступлениям в России в составе «Зенита», «Рубина» и ЦСКА.

Трансляция матча Ямайка – Венесуэла на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее сборная Венесуэлы досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Америки — 2024. Национальная команда Ямайки завершила свои выступления на турнире.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Национальная команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Топ-5 лучших голов 2-го тура группового этапа Кубка Америки: