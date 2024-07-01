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Ямайка — Венесуэла: результат матча 1 июля 2024, счёт 0:3, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Гол Рондона помог сборной Венесуэлы разгромить Ямайку
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В ночь с 30 июня на 1 июля мск на стадионе «Кью-ту» в Остине (США) завершился матч 3-го тура Копы-2024 (Кубка Америки) в группе В между сборными Ямайки и Венесуэлы. Встреча закончилась победой венесуэльской команды со счётом 3:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Ямайка
Окончен
0 : 3
Венесуэла
0:1 Бельо – 49'     0:2 Рондон – 56'     0:3 Рамирес – 85'    

В составе победителей голами отметились Эдуард Бельо, Эрик Рамирес и Хосе Саломон Рондон, известный по выступлениям в России в составе «Зенита», «Рубина» и ЦСКА.

Трансляция матча Ямайка – Венесуэла на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее сборная Венесуэлы досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Америки — 2024. Национальная команда Ямайки завершила свои выступления на турнире.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Национальная команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
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