Беллингем ответил на обвинения в неуважении после неприличного жеста в матче Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем объяснил неприличный жест после забитого гола в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Словакии (2:1). После гола Беллингем опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.

«Внутренний шутливый жест в адрес некоторых близких друзей, которые были на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла словацкая команда», — написал Беллингем в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав пять очков. Команда обыграла национальную команду Сербии (1:0), а также сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В четвертьфинале турнира сборная Англии сыграет с национальной командой Швейцарии.

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