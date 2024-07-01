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Беллингем ответил на обвинения в неуважении после неприличного жеста в матче Евро-2024

Беллингем ответил на обвинения в неуважении после неприличного жеста в матче Евро-2024
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем объяснил неприличный жест после забитого гола в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Словакии (2:1). После гола Беллингем опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Внутренний шутливый жест в адрес некоторых близких друзей, которые были на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла словацкая команда», — написал Беллингем в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав пять очков. Команда обыграла национальную команду Сербии (1:0), а также сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В четвертьфинале турнира сборная Англии сыграет с национальной командой Швейцарии.

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