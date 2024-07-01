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Сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором и вылетела с Кубка Америки

Завершился матч 3-го тура групповой стадии Кубка Америки, в котором сборная Мексики встречалась с национальной командой Эквадора. Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» и закончилась вничью 0:0.

На 90+9 минуте арбитр встречи после просмотра VAR отменил пенальти в ворота сборной Эквадора.

Трансляция матча Мексика – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее в группе сборная Мексики обыграла Ямайку со счётом 1:0 и проиграла Венесуэле (0:1). Эквадор в первом матче проиграл Венесуэле со счётом 1:2, а после этого обыграл Ямайку (3:1).

Таким образом, сборная Мексики заняла третье место и завершила участие на Кубке Америки. Эквадор вышел в плей-офф со второго места.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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