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Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
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03:00 Мск
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Мексика — Эквадор: результат матча 1 июля 2024, счёт 0:0, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором и вылетела с Кубка Америки
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Завершился матч 3-го тура групповой стадии Кубка Америки, в котором сборная Мексики встречалась с национальной командой Эквадора. Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» и закончилась вничью 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Эквадор

На 90+9 минуте арбитр встречи после просмотра VAR отменил пенальти в ворота сборной Эквадора.

Трансляция матча Мексика – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее в группе сборная Мексики обыграла Ямайку со счётом 1:0 и проиграла Венесуэле (0:1). Эквадор в первом матче проиграл Венесуэле со счётом 1:2, а после этого обыграл Ямайку (3:1).

Таким образом, сборная Мексики заняла третье место и завершила участие на Кубке Америки. Эквадор вышел в плей-офф со второго места.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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