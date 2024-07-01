Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 1 июля

Сегодня, в ночь с 30 июня на 1 июля мск, состоялся 11-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 3-го тура в группе B. Сборная Венесуэлы крупно обыграла сборную Ямайки со счётом 3:0, национальные команды Эквадора и Мексики сыграли вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 1 июля

Ямайка — Венесуэла — 0:3

Мексика — Эквадор — 0:0

Трансляция матча Ямайка – Венесуэла на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Мексика – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице группы B первое место заняла сборная Венесуэлы, набравшая девять очков. Второй стала национальная команда Эквадора, в активе которой четыре очка при разнице забитых и пропущенных голов 4:3 — эквадорцы вслед за Венесуэлой стали участником 1/4 финала Кубка Америки — 2024. Сборная Мексики, которая также набрала четыре очка, за счёт разницы голов 1:1 осталась третьей и не смогла пробиться в плей-офф. Также турнир покидает национальная команда Ямайки, не набравшая в группе ни одного очка.