ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 1 июля

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 1 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 30 июня на 1 июля мск, состоялся 11-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 3-го тура в группе B. Сборная Венесуэлы крупно обыграла сборную Ямайки со счётом 3:0, национальные команды Эквадора и Мексики сыграли вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 1 июля

Ямайка — Венесуэла — 0:3

Мексика — Эквадор — 0:0

Трансляция матча Ямайка – Венесуэла на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Мексика – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Ямайка
Окончен
0 : 3
Венесуэла
0:1 Бельо – 49'     0:2 Рондон – 56'     0:3 Рамирес – 85'    
Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Эквадор

Таким образом, в итоговой турнирной таблице группы B первое место заняла сборная Венесуэлы, набравшая девять очков. Второй стала национальная команда Эквадора, в активе которой четыре очка при разнице забитых и пропущенных голов 4:3 — эквадорцы вслед за Венесуэлой стали участником 1/4 финала Кубка Америки — 2024. Сборная Мексики, которая также набрала четыре очка, за счёт разницы голов 1:1 осталась третьей и не смогла пробиться в плей-офф. Также турнир покидает национальная команда Ямайки, не набравшая в группе ни одного очка.

Материалы по теме
Сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором и вылетела с Кубка Америки
Календарь Копа Америка - 2024
Турнирная таблица Копа Америка - 2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android