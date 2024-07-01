Кубок Америки — 2024, группа B: итоговое положение Мексики, Венесуэлы, Эквадора и Ямайки

В ночь с 30 июня на 1 июля мск на Копа Америка — 2024 были сыграны матчи заключительного 3-го тура в группе B. Сборная Венесуэлы обыграла сборную Ямайки со счётом 3:0, национальные команды Мексики и Эквадора завершили свою встречу вничью со счётом 0:0.

По результатам этих матчей сформировалась итоговая турнирная таблица группы B Кубка Америки — 2024. Первое место в этом квартете заняла сборная Венесуэлы, набравшая девять очков. Второй стала национальная команда Эквадора, в активе которой четыре очка при разнице забитых и пропущенных голов 4:3. Сборная Мексики, которая также набрала четыре очка, за счёт разницы голов 1:1 осталась третьей. Национальная команда Ямайки не смогла набрать в группе ни одного очка и замкнула турнирную таблицу квартета.

Таким образом, участниками 1/4 финала стали сборные Венесуэлы и Эквадора. Национальные команды Мексики и Ямайки завершили своё выступление на Копа Америка — 2024.