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Кубок Америки — 2024, группа B: итоговое положение Мексики, Венесуэлы, Эквадора и Ямайки

Кубок Америки — 2024, группа B: итоговое положение Мексики, Венесуэлы, Эквадора и Ямайки
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В ночь с 30 июня на 1 июля мск на Копа Америка — 2024 были сыграны матчи заключительного 3-го тура в группе B. Сборная Венесуэлы обыграла сборную Ямайки со счётом 3:0, национальные команды Мексики и Эквадора завершили свою встречу вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Ямайка
Окончен
0 : 3
Венесуэла
0:1 Бельо – 49'     0:2 Рондон – 56'     0:3 Рамирес – 85'    
Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Эквадор

По результатам этих матчей сформировалась итоговая турнирная таблица группы B Кубка Америки — 2024. Первое место в этом квартете заняла сборная Венесуэлы, набравшая девять очков. Второй стала национальная команда Эквадора, в активе которой четыре очка при разнице забитых и пропущенных голов 4:3. Сборная Мексики, которая также набрала четыре очка, за счёт разницы голов 1:1 осталась третьей. Национальная команда Ямайки не смогла набрать в группе ни одного очка и замкнула турнирную таблицу квартета.

Таким образом, участниками 1/4 финала стали сборные Венесуэлы и Эквадора. Национальные команды Мексики и Ямайки завершили своё выступление на Копа Америка — 2024.

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