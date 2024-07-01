ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Абсолютный ужас». Мбаппе отреагировал на игру в защитной маске на лице

«Абсолютный ужас». Мбаппе отреагировал на игру в защитной маске на лице
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ощущениями от игры в маске на Евро-2024.

«Играть в маске — абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а ещё скапливается пот и влага, и её приходится снимать, чтобы всё стекало. Такое ощущение, что она сделана в 3D.

Спасибо маскам. Но как только можно будет её снять, я сделаю это», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, сломавший нос Мбаппе сменил защитную маску в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с бельгийской национальной командой, который состоится сегодня, 1 июля и начнётся в 19:00 мск. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий сборной Франции поменял маску, поскольку предыдущий её вариант неплотно прилегал к его лицу и пропускал воздух.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа

Материалы по теме
Франция — Бельгия. Мбаппе отправит Тедеско и Лукаку в нокаут
Франция — Бельгия. Мбаппе отправит Тедеско и Лукаку в нокаут
Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android