«Абсолютный ужас». Мбаппе отреагировал на игру в защитной маске на лице

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ощущениями от игры в маске на Евро-2024.

«Играть в маске — абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а ещё скапливается пот и влага, и её приходится снимать, чтобы всё стекало. Такое ощущение, что она сделана в 3D.

Спасибо маскам. Но как только можно будет её снять, я сделаю это», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, сломавший нос Мбаппе сменил защитную маску в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с бельгийской национальной командой, который состоится сегодня, 1 июля и начнётся в 19:00 мск. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий сборной Франции поменял маску, поскольку предыдущий её вариант неплотно прилегал к его лицу и пропускал воздух.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа