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Стал известен соперник сборной Аргентины в 1/4 финала Копа Америка — 2024

Стал известен соперник сборной Аргентины в 1/4 финала Копа Америка — 2024
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В ночь с 30 июня на 1 июля мск на Копа Америка — 2024 были сыграны матчи заключительного 3-го тура в группе B. Сборная Венесуэлы обыграла сборную Ямайки со счётом 3:0, национальные команды Мексики и Эквадора завершили свою встречу вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Ямайка
Окончен
0 : 3
Венесуэла
0:1 Бельо – 49'     0:2 Рондон – 56'     0:3 Рамирес – 85'    
Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Эквадор

По результатам этих матчей стало известно, что участниками четвертьфинала Кубка Америки — 2024 от группы B стали сборные Венесуэлы и Эквадора.

Занявшие первое место в этом квартете венесуэльцы сыграют в 1/4 финала с национальной командой Канады, которая ранее финишировала на второй строчке в группе A. Ставший вторым в группе B по итогам группового этапа Эквадор станет первым соперником в плей-офф для победителя группы A — действующего чемпиона мира сборной Аргентины.

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