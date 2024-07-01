Стал известен соперник сборной Аргентины в 1/4 финала Копа Америка — 2024

В ночь с 30 июня на 1 июля мск на Копа Америка — 2024 были сыграны матчи заключительного 3-го тура в группе B. Сборная Венесуэлы обыграла сборную Ямайки со счётом 3:0, национальные команды Мексики и Эквадора завершили свою встречу вничью со счётом 0:0.

По результатам этих матчей стало известно, что участниками четвертьфинала Кубка Америки — 2024 от группы B стали сборные Венесуэлы и Эквадора.

Занявшие первое место в этом квартете венесуэльцы сыграют в 1/4 финала с национальной командой Канады, которая ранее финишировала на второй строчке в группе A. Ставший вторым в группе B по итогам группового этапа Эквадор станет первым соперником в плей-офф для победителя группы A — действующего чемпиона мира сборной Аргентины.