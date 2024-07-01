Джуд Беллингем отметился уникальным достижением в истории сборной Англии

30 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу над словаками со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

В основное время матча голом в составе англичан отметился полузащитник Джуд Беллингем. Он забил на 90+5 минуте матча, благодаря чему игра перешла в овертайм. На табло в момент гола было зафиксировано время 94:34. Таким образом, Беллингем стал автором самого позднего гола сборной Англии на крупном турнире (ЧМ/Евро) без учёта экстра-таймов.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с командой Швейцарии.

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