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Арсен Венгер раскритиковал сборную Англии за игру на Евро-2024

Арсен Венгер раскритиковал сборную Англии за игру на Евро-2024
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2024 против сборной Словакии (2:1).

«Сборная Англии играла слишком медленно, слишком предсказуемо. Футболисты слишком далеки друг от друга, чтобы объединиться вместе. В конце концов они победили благодаря отдельным личностям, а не благодаря тактике», — приводит слова Венгера beIN Sports.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии сыграет против сборной Швейцарии. Матч состоится 6 июля, начало — в 19:00.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 95-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Реакция английских фанатов на гол Беллингема

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