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«Один из лучших голов в истории сборной Англии». Кейн — о мяче Беллингема словакам

«Один из лучших голов в истории сборной Англии». Кейн — о мяче Беллингема словакам
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал гол партнёра по команде Джуда Беллингема в ворота Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Я считаю, что это один из лучших голов в истории нашей страны. Что это за игрок! Это говорит о том, что он способен в решающие моменты выходит на первый план», — приводит слова Кейна Yahoo Sports.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 95-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Напомним, для Беллингема этот гол стал уже вторым на текущем Евро. Он также отличился в стартовом матче группового этапа со сборной Сербии (1:0).

Реакция английских фанатов на гол Беллингема

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