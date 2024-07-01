Андрей Лунин может перейти в «Арсенал». Артета настаивает на трансфере украинца

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин интересен лондонскому «Арсеналу». Главный тренер клуба Микель Артета лично хочет видеть игрока в своём составе. Об этом пишет издание El Nacional.

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«Арсенал» уже некоторое время проявляет интерес к 25-летнему голкиперу сборной Украины. Источник сообщает, что «Реал» готов отпустить Андрея за € 25 млн. Английскому клубу такая сумма по силам.

«Арсенал» в прошлом сезоне занял второе место в турнирной таблице АПЛ. Контракт украинского голкипера с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Напомним, в минувшем сезоне Лунин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в € 25 млн.

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