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Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 1 июля

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 1 июля
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Сегодня, 1 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоится два матча 1/8 финала. Сборная Франции сыграет с национальной командой Бельгии, соперником сборной Португалии в борьбе за выход в четвертьфинал станет Словения.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 1 июля (время — московское):

19:00. Франция — Бельгия;
22:00. Португалия — Словения.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, вчера, 30 июня, также состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Сначала Англия в дополнительное время со счётом 2:1 одолела словаков, позже — Испания со счётом 4:1 разгромила Грузию. Также выход в 1/4 финала себе уже обеспечили Швейцария и Германия.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024

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