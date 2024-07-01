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Сегодня, 1 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоится два матча 1/8 финала. Сборная Франции сыграет с национальной командой Бельгии, соперником сборной Португалии в борьбе за выход в четвертьфинал станет Словения.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 1 июля (время — московское):

19:00. Франция — Бельгия;

22:00. Португалия — Словения.

Напомним, вчера, 30 июня, также состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Сначала Англия в дополнительное время со счётом 2:1 одолела словаков, позже — Испания со счётом 4:1 разгромила Грузию. Также выход в 1/4 финала себе уже обеспечили Швейцария и Германия.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024