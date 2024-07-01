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1 июля главные новости спорта, результаты Евро, результаты Копа Америка, теннис, лёгкая атлетика, UFC

Испания разгромила Грузию на Евро, Бобровский праздновал с флагом России. Главное к утру
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Сборная Испании разгромила Грузию со счётом 4:1 в матче 1/8 финала Евро-2024, пропустив первой, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский с флагом России выступил на чемпионском параде в честь победы в Кубке Стэнли, 24-летняя американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, показав результат 50,65. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Испании разгромила Грузию в матче 1/8 финала Евро-2024.
  2. Сидни Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
  3. Сборная Англии в дополнительное время обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024.
  4. Сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором и вылетела с Кубка Америки.
  5. Медведев и Рублёв сохранили позиции в обновлённом рейтинге ATP.
  6. «Барселона» хочет приобрести игрока «Спартака» на замену Фати — журналист Галанс.
  7. Стало известно, какой клуб Ла Лиги сделал предложение «Краснодару» по Сперцяну.
  8. Дана Уайт высказался о возможности боя Перейры и Анкалаева.
  9. Бобровский вышел с флагом России и произнёс речь на чемпионском параде «Флориды».
  10. Ямаль повторил достижение Роналду на Евро.
  11. Каха Каладзе эмоционально отреагировал на разгромное поражение Грузии в матче с Испанией.
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