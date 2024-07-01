Испания разгромила Грузию на Евро, Бобровский праздновал с флагом России. Главное к утру
Сборная Испании разгромила Грузию со счётом 4:1 в матче 1/8 финала Евро-2024, пропустив первой, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский с флагом России выступил на чемпионском параде в честь победы в Кубке Стэнли, 24-летняя американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, показав результат 50,65. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Испании разгромила Грузию в матче 1/8 финала Евро-2024.
- Сидни Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
- Сборная Англии в дополнительное время обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024.
- Сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором и вылетела с Кубка Америки.
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