Испания разгромила Грузию на Евро, Бобровский праздновал с флагом России. Главное к утру

Сборная Испании разгромила Грузию со счётом 4:1 в матче 1/8 финала Евро-2024, пропустив первой, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский с флагом России выступил на чемпионском параде в честь победы в Кубке Стэнли, 24-летняя американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, показав результат 50,65. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».