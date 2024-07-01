Тони Кроос опубликовал эмоциональный пост в честь последнего дня в качестве игрока «Реала»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос опубликовал пост в честь последнего дня в качестве игрока «Реала». Сегодня, 1 июля, официально закончился срок его контракта с «Королевским клубом».

«На картинке 1 показан недостающий кусочек картинки 2! Мой последний день в качестве игрока „Реала“. Чувствую себя странно, но я всегда буду одним из вас. Вечно благодарен», — написал 34-летний футболист в своей социальной сети, прикрепив фото с кубками.

Фото: Соц. сети Тони Крооса

Фото: Соц. сети Тони Крооса

Последним клубом Крооса был мадридский «Реал», куда он перешёл из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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