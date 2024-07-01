Франция — Бельгия: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Бельгии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров, возглавляемая Гленном Нюбергом из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Трансляцию матча Франция – Бельгия можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале «Матч ТВ».

Сборная Франции заняла второе место в группе D с участием национальных команд Австрии, Нидерландов и Польши, набрав пять очков. После выигрыша у будущего победителя квартета сборной Австрии (1:0) «трёхцветные» сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

Сборная Бельгии по дополнительным показателям финишировала второй в группе E с Румынией, Словакией и Украиной, где все участники набрали по четыре очка. Уступив словакам со счётом 0:1, «красные дьяволы» выиграли у Румынии (2:0) и сыграли вничью с Украиной (0:0).