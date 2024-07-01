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Франция — Бельгия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Франция — Бельгия: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть трансляцию

Франция — Бельгия: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 1 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Бельгии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров, возглавляемая Гленном Нюбергом из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Трансляцию матча Франция – Бельгия можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале «Матч ТВ».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Франции заняла второе место в группе D с участием национальных команд Австрии, Нидерландов и Польши, набрав пять очков. После выигрыша у будущего победителя квартета сборной Австрии (1:0) «трёхцветные» сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

Сборная Бельгии по дополнительным показателям финишировала второй в группе E с Румынией, Словакией и Украиной, где все участники набрали по четыре очка. Уступив словакам со счётом 0:1, «красные дьяволы» выиграли у Румынии (2:0) и сыграли вничью с Украиной (0:0).

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